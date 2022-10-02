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【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶　遠超市場預期

宏觀解讀 17:56 2022/10/02

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石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周三將在維也納召開部長級會議，消息指OPEC+在會議中或考慮11月每日減產超過100萬桶，以反映對全球經濟及需求增長放緩的憂慮，減產幅度遠較市場原先預期為多。

OPEC+同意10月石油每日減產10萬桶 逆轉9月增產決定，可見【下一頁】

上月會議已決定10月起每日減產10萬桶

OPEC+在上月初的會議中，宣布10月份每日減產10萬桶，為超過一年以來首次減產。隨著油價持續由高位回落，市場最初預期油組今次會議將會加大減產幅度，數量估計會在每日減產50萬桶至100萬桶之間，但現時減產幅度或超預期，顯示油組對全球經濟急速放緩的憂慮，貨幣政策加快收緊及美元強勢也令油價受壓。

油價已由今年高位顯著回落，布蘭特期油由高位每桶125美元，下跌至近期每桶約85美元水平，跌幅超過30%，故油組有必要開始減產以穩定油價。

但數據顯示，即使OPEC+每日減產100萬桶，由成員國按比例分擔，也只需要包括沙特、科威特等六個國家進行實際減產（見圖）就可以完成，因為其他成員國的產量仍遠遠低於各自定下的目標。

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編輯：葉志偉

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經濟 商品 石油輸出國組織 石油 布蘭特期油

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