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【澳門博彩】澳門十一黃金周首日訪客按年增18倍　9月賭收仍按年跌半

宏觀解讀 17:23 2022/10/02

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【澳門博彩】澳門十一黃金周首日訪客按年增18倍　9月賭收仍按年跌半

澳門旅遊局公布，十一黃金周首日10月1日總計有37,427人次入境澳門，按年增18.11倍，若單計內地訪澳旅客則有33,851人次，按年增17.89倍。至今日（10月2日）上午11時，澳門各口岸錄得共9.1萬人次出入境，其中入境旅客5,206人次。

澳門政府昨日已表示，9月30日當地錄得3.08萬人次入境，是自6月3日以來，當地再次重上單日訪客量逾3萬人次水平。澳門6月中起出現多宗社區感染，7月曾要求大規模暫停商業活動。

澳門特首賀一誠在周六國慶酒會後表示，正爭取珠澳出入境時核酸檢測有效期，由48小時放寬至72小時，但需體諒珠海壓力。港澳通關方面，賀一誠重申，因為澳門需與內地保持免隔離通關，所以由香港出發至澳門的訪客仍必須隔離檢疫，當內地放寬現行「7+3」入境政策後，澳門亦會同步放寬香港訪客入境要求。

澳門9月賭收按月增35%　恢復至第二季水平

另外，澳門博監局公布，9月博彩毛收入按年跌49.6%至29.62億澳門元，按月則回升35%，雖然回復至今年第二季水平，但與年初內地疫情較平穩時，單月賭收可達80億澳門元，仍有相當距離。

截至今年首3季，澳門年內博彩毛收入按年跌53.1%至318.19億澳門元。

相關文章 ：

【澳門通關】澳門旅遊局冀十一黃金周日均旅客逾2萬人次　上周五單日逾2.6萬人入境創三個月高

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編輯：麥德銘

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