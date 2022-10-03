【澳門博彩】澳門十一黃金周首兩日訪客按年增18倍　9月賭收跌半、銀娛跌逾2%（不斷更新）

▲ 【澳門博彩】澳門2022年十一黃金周訪客量從去年同期低基數急反彈

澳門今年夏季經歷歷來最大規模的新冠疫情後，首次遇上傳統旅遊旺季，澳門旅遊局公布，十一黃金周第二日（10月2日），入境澳門訪客共28,232人次，按年增17.2倍，較前一日3.7萬人次回落。澳門早前公布，9月30日當地有3.08萬人次入境，是當地自6月3日以來，首次錄得單日入境人次逾3萬人次。

總訪澳旅客人次 （按年變幅） 訪澳內地旅客人次（按年變幅） 10月1日 37,427（+1811.5%） 33,851（+1789.0%） 10月2日 28,232（+1717.9%） 25,228（+1645.9%） 合計 65,659（+1770.1%） 59,079（+1725.1%） 日均 32,829 29,539

澳門去年10月因發現確診個案，向全澳居民檢測，並收緊通關及防疫措施。去年十一黃金周10月1至7日期間，訪澳旅客只有8159人次，日均只有1166人次，令今年比較基數較低。

與同屬疫情後的2020年比較，當年十一黃金周共8日，澳門接待約15.6萬人次，日均訪客不足2萬人。

2019年時，十一黃金周7日假期共有逾98萬人次旅客到訪澳門，日均達14萬人次。

澳門特首賀一誠在周六國慶酒會後表示，正爭取珠澳出入境時核酸檢測有效期，由48小時放寬至72小時，但需體諒珠海壓力。港澳通關方面，賀一誠重申，因為澳門需與內地保持免隔離通關，所以由香港出發至澳門的訪客仍必須隔離檢疫，當內地放寬現行「7+3」入境政策後，澳門亦會同步放寬香港訪客入境要求。

澳門9月賭收按月增35% 恢復至第二季水平

另外，澳門博監局公布，9月博彩毛收入按年跌49.6%至29.62億澳門元，按月則回升35%，雖然回復至今年第二季水平，但與年初內地疫情較平穩時，單月賭收可達80億澳門元，仍有相當距離。

截至今年首3季，澳門年內博彩毛收入按年跌53.1%至318.19億澳門元。

9月賭收無大驚訝，國慶假期周末後首個交易日，濠賭股普遍隨大市走弱，銀娛 （00027） 半日跌2.4%，為半日跌幅最深的濠賭牌主股。

花旗：十一黃金周重要指標 摩通關注12月恢復程度

花旗發表報告指，十一黃金周營運數據是很重要的前瞻指標，讓市場分析所有旅遊限制解除後的澳門博彩業經營情況。該行料，10月澳門博彩毛收入可回升至70億澳門元，約相當於疫情前同期的26%。

摩通則指出，在當地逐步解除夏季疫情限制後，9月賭收日均仍只有9900萬澳門元，相當於疫情前13%，但認為目前市場更關注澳門重啟旅行團和個人遊進展，12月復甦步伐將成關鍵指標。

該行料，澳門12月中場賭收已可恢復至疫情前近一半水平，連同貴賓廳每日有1億至1.5億業務量，單日賭收可回升到2億至2.5億澳門元水平。

【退休積滿Fund】強積金人均一年蝕7萬 仲要捱多X季？4步學識睇報表

相關文章 ：

【澳門通關】澳門旅遊局冀十一黃金周日均旅客逾2萬人次 上周五單日逾2.6萬人入境創三個月高

【濠賭股】滙豐環球研究：澳門旅客將回升至4萬人次 濠賭股中最看好酒店房最多的金沙中國

編輯：麥德銘