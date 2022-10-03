【投資展望】第四季點部署？　惠理鄧偉志：短綫揀三類防守股　可逐步吸納增長股

近期股債滙動盪，第四季宜採取保守策略為主。不過，惠理董事總經理兼客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志提醒，「市場永遠走前經濟3至6個月，慢慢在第四季部署增長型股份是可取策略」，中綫建議留意科網、消費升級及電動車等概念股，選股傾向龍頭公司，雖然價值上可能較貴，但在成本、供應鏈及客戶上較具長綫優勢。

惠理：第四季股市受三大因素困擾，何時是中港股市轉捩點？按此看【下一頁】

鄧偉志指，中港股市下行空間有限，或最多再跌10%，而且中國經濟周期領先環球，若未來經濟向上，也利好股票市場。他又指，中資科技股今年收入存在壓力，但上半年純利不算太差，同時也採取了許多成本控制措施，預計中綫當市場回復正常，經濟開始復甦時，科技股會變得吸引，惟前提是明年通脹不再爆升，從而推升債息。

惠理旗下高息股票基金及價值基金截至8月底，信息技術行業佔比分別為24%及19%，比重為第一及第二高。其中，台積電為惠理價值基金最大持倉，鄧偉志稱，近期已將半導體及硬件股的比重減少，因預期短綫估值有壓力，惟相信具行業領導地位的公司不會太受影響。目前他指會多留意從事商業解決方案公司，因市場對數據中心等工業、商業服務需求強。

短綫相對看好電訊、房託及基建股

不過，鑑於目前市況不確定，短綫仍以防守型配置以主，認為電訊股具吸引，雖然息口上升影響收息股表現，但始終現金流及業務較為穩定，派息達7至8厘，另外，他亦看好房託及基建股，雖然派息平均約4至5%，但防守性較高。中電信 （00728） 為惠理高息股票基金最大持倉。

問及金融股，鄧偉志指，東南亞銀行股的派息吸引，而中資金融股爆升動力不強，但作為收息之選不俗。

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記者：袁諾曦

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