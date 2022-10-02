【消費券2022】新一輪消費券利好零售業　商戶料生意額可再升3成

▲ 有零售商戶負責人表示，首兩日的反應甚佳，門市人流明顯增多，預計銷售表現較上一期消費券時更好，生意額可再升3成。（梁偉榮攝）

第二階段的電子消費券已發放，適逢十一國慶及重陽節假期相近，不少港人於週末外出消費。有零售商戶負責人表示，首兩日的反應甚佳，門市人流明顯增多，預計銷售表現較上一期消費券時更好，生意額可再升3成。

【消費券2022】第二期電子消費券已發放 一文看清各大商場優惠！（不斷更新）

廚房電器專門店BBE助理營運經理梁啟康表示，因應今次派發的金額較上階段大，預期生意額可比上次再升3成。他提到，假期的生意額一般都會較高，不少家庭客或新入伙的顧客均喜愛直接到門市參觀及比較產品。並反映有不少客人稱，上輪的店舖優惠期不夠長，希望今次可加長時間讓他們購物。

生意受經濟大環境打擊

梁又指出，該企今次主打洗滌系統產品，另外亦有推出一系列額外優惠，更特地配合盤點清貨推出優惠，市民如用消費券購物滿指定金額可獲贈一件超特價家電，該企亦會視情況更新優惠內容。

電腦用品店SE Computer經理陳信揚則預計，10月的生意額可按月上升約1至2成，認為消費券可有一定幫助。他稱：「電子業於消費券一向受益最大，惟今年的生意亦受經濟大環境打擊，故亦需推出更多優惠吸客」。

促銷策略方面，他表示，各大電子品牌亦有乘機推出不少優惠，希望可儘量爭取更多客人消費。並預料，電競類的產品，例如滑鼠、鍵盤及耳機較受歡迎，又會推出不同的折扣優惠，例如指定品牌折上折、套裝產品優惠等等。

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記者：李智美