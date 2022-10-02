  • 30°C
香港時間 : 20221002日 (週日) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2022】新一輪消費券利好零售業　商戶料生意額可再升3成

商業 16:44 2022/10/02

分享：

分享：

有零售商戶負責人表示，首兩日的反應甚佳，門市人流明顯增多，預計銷售表現較上一期消費券時更好，生意額可再升3成。（梁偉榮攝）

第二階段的電子消費券已發放，適逢十一國慶及重陽節假期相近，不少港人於週末外出消費。有零售商戶負責人表示，首兩日的反應甚佳，門市人流明顯增多，預計銷售表現較上一期消費券時更好，生意額可再升3成。

【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）

廚房電器專門店BBE助理營運經理梁啟康表示，因應今次派發的金額較上階段大，預期生意額可比上次再升3成。他提到，假期的生意額一般都會較高，不少家庭客或新入伙的顧客均喜愛直接到門市參觀及比較產品。並反映有不少客人稱，上輪的店舖優惠期不夠長，希望今次可加長時間讓他們購物。

生意受經濟大環境打擊

梁又指出，該企今次主打洗滌系統產品，另外亦有推出一系列額外優惠，更特地配合盤點清貨推出優惠，市民如用消費券購物滿指定金額可獲贈一件超特價家電，該企亦會視情況更新優惠內容。

電腦用品店SE Computer經理陳信揚則預計，10月的生意額可按月上升約1至2成，認為消費券可有一定幫助。他稱：「電子業於消費券一向受益最大，惟今年的生意亦受經濟大環境打擊，故亦需推出更多優惠吸客」。

促銷策略方面，他表示，各大電子品牌亦有乘機推出不少優惠，希望可儘量爭取更多客人消費。並預料，電競類的產品，例如滑鼠、鍵盤及耳機較受歡迎，又會推出不同的折扣優惠，例如指定品牌折上折、套裝產品優惠等等。

【芯片業】料需電子產品求轉弱 日企 Kioxia減產記憶體芯片

【零售】鹿兒島薩摩芋輸出額急升10倍　港人愛細條裝作小食

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
2022/09/28
【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
2022/10/01
【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
2022/09/30
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？

你可能感興趣

【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
11:30 2022/09/28
【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
11:41 2022/10/01
【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
20:07 2022/09/30
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
經濟 電子支付 家電 商舖 著數優惠 電子消費券 銷售 零售

下一篇文章

【芯片業】料需電子產品求轉弱 日企 Kioxia減產記憶體芯片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
【0+3報復式旅遊】行李箱訂單爆升超過兩倍　月內賣過千個
【0+3報復式旅遊】行李箱訂單爆升超過兩倍　月內賣過千個
【0+3報復式旅遊】 WiFi蛋預約急增5倍　目標農曆新年檔期恢復疫前水平
【0+3報復式旅遊】 WiFi蛋預約急增5倍　目標農曆新年檔期恢復疫前水平
【清貨減價】Nike積壓過多庫存　需減價促銷為新貨騰出空間
【清貨減價】Nike積壓過多庫存　需減價促銷為新貨騰出空間
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
【通脹升溫】日本超過6000種食品同步加價　實際人工卻連跌4個月
【通脹升溫】日本超過6000種食品同步加價　實際人工卻連跌4個月
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款