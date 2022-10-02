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【香港經濟】梁兆基：一成企業已計劃或遷出香港　促盡快推「0＋0」

宏觀解讀 16:39 2022/10/02

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【香港經濟】梁兆基：一成企業已計劃或遷出香港　促盡快推「0＋0」

香港總商會梁兆基接受電台訪問時稱，已有約一成企業計劃或已經長期遷出香港，短期內較難回流，期望香港盡快解除入境。即使港府10月或11月公布「0＋0」，商貿活動需要一至兩個月籌備，料對第四季經濟也未必有太大幫助。他續指，香港長遠優勢仍在於連接內地和國際，除非能夠恢復與內地完全通關，香港難恢復以往優勢。

近期社會留意到不少原在香港發展的人才、企業轉至區內另一金融中心新加坡，梁兆基稱，企業會否回流視乎大中華市場對它們的重要性，如果企業只須設立亞太區總部，新加坡與香港營商條件相若，企業遷走香港後便難以短期內回來。

官媒承認外資企業遷出中國情況存在 惟僅屬「個別的、局部的」，可見【下一頁】

他促請，政府要積極「搶人才」，認為若政府降低人才門檻、放寬簽證、提供房屋津貼吸引人才長期留港，可帶來雙贏局面，不會帶來很大不公，但政府仍須著力處理房屋問題，以樓價再度走高，損害本地居民。

梁兆基又形容，香港商界目前處境「屋漏偏逢連夜雨」，不單面對反全球化、外國經濟差甚至戰爭擴大的宏觀風險，疫情下難以進入內地市場、香港人才流失，都令香港商界難作任何部署。

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編輯：麥德銘

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