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【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查

環球社會熱點 17:15 2022/10/02

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北溪二號管道早前突然洩漏，外界關注洩露原因。丹麥當局預料北溪二號管道已停止洩漏。德國總理朔爾茨表示，將和瑞典及丹麥一同調查原因。德國官員表示，所有跡象都在顯示北溪二號管道遭人為破壞。

俄形容北溪管道遭破壞屬恐怖主義  歸咎「某國」所為 【下一頁】

丹麥能源署（Danish Energy Agency）上周六（1日）於社交平台Twitter上表示，收到北溪二號營運商通知，管道壓力似乎已經穩定，預料管道内天然氣已停止洩漏。

北溪二號管道發言人Ulrich Lissek接受《法新社》採訪表示，管道天然氣壓力和水壓已達至平衡，水壓或多或少關閉管道，令管內氣體無法排出，但管內仍有天然氣。他亦被問及管內剩餘天然氣數量，不過並未正面回應。

北溪二號再有洩漏 歐盟指或進入混合戰新階段（第四版） 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）上周五（9月30日）表示，德國將與丹麥及瑞典一同調查事件。內政部長費澤爾（Nancy Faeser）表示，三國會按歐盟法律組成聯合調查小組，並指所有跡象都在表明管道被人為破壞，團隊將引入海軍、警察及情報部門專家、專業知識及技術。

費澤爾透露，管道天然氣洩漏後，德國警方已與鄰國合作，用所有可用力量在北海及波羅的海巡邏。德國當局亦已提高警覺，但目前尚未發現針對德國站點的具體威脅訊息。

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責任編輯：李俊儀

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