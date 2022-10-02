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印尼足球賽釀人踩人慘劇 死亡人數下調至125人（第二版）

環球社會熱點 21:51 2022/10/02

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印尼上周六（1日）一場甲組足球聯賽爆發騷亂，警方現場發射催淚彈鎮壓，大量觀眾湧往出口逃生時發生人踩人事件。當局晚上將死亡人數由174人下調至125人，指因為有重復估算。這次是1964年秘魯球賽釀成328人死亡以來，死傷最嚴重的球場人踩人慘劇。

（第二版修訂死亡人數）

【烏克蘭戰爭】烏軍重奪東部重鎮利曼 車臣領袖籲普京用核武 【下一頁】

東爪哇省瑪琅（Malang）上周六晚舉行一場甲組球賽，由阿雷馬（Arema FC）主場迎戰帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）。

阿雷馬以2：3落敗，為23年來首次主場不敵對手，雙方球迷其後發生衝突。東爪哇省警方指，主隊球迷侵佔球場，包括開始攻擊警察及損壞車輛。警方於現場發射催淚彈，草地及觀眾席上的球迷爭相逃離球場，引發人踩人。

從社交媒體流傳的片段可見，身著紅藍間條波衫的球迷衝進球場，並與穿著防暴裝備的印尼安全部隊發生衝突。片段也顯示警方發射催淚彈後出現大量煙霧，有不少人因缺氧及呼吸急促要前往鄰近醫院求醫。

據悉，今次意外導致最少125人死亡及超過320人受傷，警方透露其中兩名死者為警察。死者當中，有34人是於球場當場死亡。

普京誓言終勝利 美加強制裁俄羅斯 【下一頁】

政府官員指事發體育場規定僅可容納3.8萬人，但該場球賽累計售出了4.2萬張門票，明顯是超出場館可容納人數上限。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）下令暫停所有甲組聯賽，直至調查結果出爐，更表態希望今次意外是全國最後一場足球悲劇。

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責任編輯：鄭錦玲

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