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印尼足球賽爆發人踩人騷亂 最少174人死300傷

環球社會熱點 16:25 2022/10/02

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印尼上周六（1日）一場足球賽爆發騷亂，警方現場發射催淚彈鎮壓，大量觀眾湧往出口逃生時發生人踩人事件。意外造成最少174人死亡及300人受傷，

【烏克蘭戰爭】烏軍重奪東部重鎮利曼 車臣領袖籲普京用核武 【下一頁】

東爪哇省瑪琅（Malang）上周六晚舉行一場大型足球賽，由主場球隊Arema FC迎戰另一球隊Persebaya Surabaya。

Arema FC以2：3落敗後，雙方球迷發生衝突。東爪哇省警方指落敗球隊球迷侵佔球場，包括開始攻擊警察及損壞車輛。警方於現場發射催淚彈，其後引發人踩人。

從社交媒體流傳的片段可見，身著紅藍間條波衫的球迷衝進球場，並與穿著防暴裝備的印尼安全部隊發生衝突。片段也顯示警方發射催淚彈後出現大量煙霧，有不少人因缺氧及呼吸急促要前往鄰近醫院求醫。

據悉，今次意外導致最少174人死亡及超過300人受傷，警方透露其中兩名死者為警察。死者當中，有34人是於球場當場死亡。

普京誓言終勝利 美加強制裁俄羅斯 【下一頁】

政府官員指事發體育場規定僅可容納3.8萬人，但該場球賽累計售出了4.2萬張門票，明顯是超出場館可容納人數上限。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）下令暫停所有西甲聯賽，直至調查結果出爐，更表態希望今次意外是全國最後一場足球悲劇。

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責任編輯：鄭錦玲

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