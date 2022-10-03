【投資展望】惠理：第四季股市受三大因素困擾　投資應持盈保泰　中港股市迎轉捩點要看一件事？

環球股市風雨飄搖，惠理董事總經理兼客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志指，（1） 美國未停止加息、（2） 美滙偏強、（3） 內地經濟復常未開始，對第四季看法審慎，建議投資應持盈保泰。不過，他對明年上半年市況較正面，憧憬美國通脹見頂回落，令美滙回落及息口上升放慢，若內地放寬防疫措施，促使中國經濟復甦步伐加速，勢對中港市場帶來巨大支持。

料第四季中國刺激措施不會有大變動

經濟衰退憂慮籠罩市場，鄧偉志接受本報專訪時表示，包括美國的主要經濟體陷入衰退機率大，「歷史上加息又快又急，難以精準做到軟著陸」，通脹形勢需時回落，儲局政策不會迅速轉向。另一方面，不預期第四季中國刺激經濟政策措施有大變動，相信會以平穩過渡為主，由於財政政策偏遲落地，亦側重於房地產及穩經濟上，可做空間有限，貨幣政策大幅放寬空間亦細，一旦疊加歐美衰退，中國經濟壓力勢會更大。因此，第四季經濟環境具挑戰，宜將目光放至明年上半年。

「當整個市場較為負面及驚訝時，反而我們認為是變得正面，因為現時環境代表我們接近完結的時候」。

鄧偉志指，通脹是年化概念，即使具黏性，但估計美國通脹於明年第二或三季定會放緩，屆時儲局鷹派取態或會放鬆，只要停止加息，便對市場正面。

港放寬防疫措施為良好試點 為內地政策立下基礎

他指，若環球加息到上半年出現衰退，內地也經歷較長的經濟放緩，中國或有壓力推出措施支持經濟，而最容易或有效的方法便是放寬防疫措施，為市場帶來信心，促進資金鏈流動，燃點經濟動力。他認為，現時香港放寬防疫措施對實際經濟作用不大，利好氣氛多於實質，但會是良好的試點，讓內地觀察逐步放寬的情況如何，為未來政策路向立下基礎。

港股跌至17000關水平，鄧偉志承認，中港股市仍有下行風險，但大跌的機會較少，因港股已處於10年低位，盈利亦已見頂，相反，美股盈利預測修訂只進行了一半，不排除將跌破6月的低位，故中港股市的值博率較美股佳。

最差環境已過 明年上半年或是中港股市回來時機

提及香港9月跟隨美國加息，但幅度小於預期，憂慮在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，令資金由香港流出，為港股構成壓力。鄧偉志認為，香港銀行同業拆息（HIBOR）已大幅上升，相信資金流向不會是主導港股的因素，而是經濟前景及未來政策走向。

他續指，美國中期選舉對港股的影響較細，雖然中美關係難以預測，但在審計底稿政策上有好轉，同時，內地房地產的政策方向開始轉變，過去的收緊取態已成過去，看到現時以穩定政策為主，並料中共二十大亦步向正確方向。

他相信，最差的環境已過，中港股市目前只是欠缺催化劑，若明年上半年內地推出較大力度支持措施，可能會是市場回來的時間點。

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記者：袁諾曦

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