▲ 【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」 證實妻子「奶茶妹」再懷孕

京東 （09618） 創辦人劉強東2018年在美國明尼蘇達州強姦當地學生劉婧堯，該強姦案民事訴訟原訂美國時間10月3日開審。劉強東與劉婧堯在10月1日晚上經律師團隊發聲明，指出劉強東與劉婧堯已達成和解，聲稱二人在「一次偶然事件所造成的誤會」，既佔用社會資源，也對雙方家庭造成困擾。為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。

聲明未交代劉強東與劉婧堯和解內容，而劉強東與妻子章澤天分別另發聲明提及事件。

劉強東表示：

在這裡，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠儘快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！

章澤天則發文：「人生總有風雨、但時間永遠向前」。

近期內地社交平台流傳劉強東、章澤天二人在美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市逛超市的相片，當中章澤天腹部明顯隆起。劉強東最新聲明證實妻子再次懷孕。

劉強東、劉婧堯曾各執一詞 劉婧堯稱不再回應事件

▲ 美國警方2018年曾發布劉強東被捕後相片，但當地同年決定不對他作刑事起訴。

劉婧堯一方則表示，「除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他的聯合聲明」。

事件發生於2018年，劉強東被指強姦劉婧堯，雖然美國警方曾發佈劉強東被捕的照片，但當局同年決定不對他作列事起訴。劉婧堯繼而對劉強東和京東作民事訴訟，在美國，性侵案民事訴訟勝訴門檻較刑事案為低，只要陪審團認為證明被告責任的證據較具說明力，即能判定被告須負責，而毋須如刑事案中達至「毫無合理疑點」。

京東股價一度受劉強東被捕消息影響，3個月內市值跌近3分之1，相當於100億美元，直至2019年事件掉淡、業務穩步擴張後，股價才回穩並隨當時科網股強勢而起。目前劉強東已交由徐雷出任集團CEO，轉任為董事會主席，當時京東指，劉強東此後會致力於公司長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

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編輯：麥德銘