【烏克蘭戰爭】烏軍重奪東部重鎮利曼 車臣領袖籲普京用核武

烏克蘭軍隊近期頻頻報捷，收復大量失地。烏克蘭宣布已重奪東部重鎮利曼，俄羅斯當局亦承認俄軍已經撤退。俄羅斯總統普京親信、車臣總統卡迪羅夫則呼籲俄羅斯使用低當量核武，並狠批俄羅斯軍隊表現。

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雖然普京（Vladimir Putin）上周五（9月30日）宣布，利曼（Lyman）所在的東部頓涅茨克（Donetsk）已永久屬於俄羅斯，但上周六（1日）已有影片顯示，烏軍在當地升起旗幟。

烏軍上周六表示已經完全包圍利曼，將多達5,000名俄軍困於當地。烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai 亦表示，被困俄軍上周五請求烏軍讓他們離開，但烏軍拒絕。

有俄羅斯軍事博客指，烏軍已進入市中心並向居民發放物資。據報烏克蘭亦已解放附近Yampil等數條村莊。

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俄羅斯國防部上周六承認，在利曼被烏軍包圍後，俄軍已撤回到更有利的地方，惟未有回應烏軍重奪利曼一事。據悉利曼是俄軍在頓涅茨克地區主要據點及後勤中心，目前尚未清楚烏軍繳獲俄軍裝備數目。

卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）同日確認俄軍失去利曼後，於Telegram建議俄羅斯採取更嚴厲措施，直接在邊境地區宣布戒嚴，及使用低當量核武（low-yield nuclear weapons）。

卡迪羅夫同時亦狠批俄軍高級指揮官Alexander Lapin，形容他是「平庸之輩」（mediocrity），建議剝奪其勳章。他指由於俄軍缺乏基本軍事後勤，所以需放棄一大片領土。他亦透露，兩周前曾警告俄羅斯總參謀長Valery Gerasimov，俄軍或會在利曼戰敗，但被對方否認。

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責任編輯：李俊儀