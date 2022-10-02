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【香港經濟】陳茂波：636萬人獲發第二期消費券　為零售餐飲市道注入約150億元消費力

宏觀解讀 14:35 2022/10/02

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陳茂波：636萬人獲發第二期消費券　為零售餐飲市道注入約150億元消費力

財政司司長陳茂波發表網誌，指新一期消費券昨天發放，約636萬名合資格市民獲發第二期消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元消費力。

他續指，消費券在刺激消費市道及提振經濟方面效用顯著。以8月第一期約130億元消費券為例，發放首月約7成券額已被使用。當中，約6成用在零售交易；約3成用於餐飲；另外約1成則用在服務業。以使用人數計，超過3分之1的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。

雖然消費券可發揮短期提振作用，有利穩住信心，陳茂波認為零售市道始終受經濟大環境所影響。外圍因素及本地疫情揮之不去，拖累本地經濟活動復常和市民消費，加上高基數效應，日前公布的8月份零售業銷貨價值微跌0.1%；但經季節性調整後，按月比較仍有增長。由此可見，消費券對於表現疲弱的零售市道，已發揮了一定程度的支撐作用。

首8個月零售業網上銷售額按年升兩成二

陳茂波又稱，消費券計劃的另一個政策目標，是推動及深化電子支付的應用。自去年計劃推出以來，6家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，以及超過15萬個商戶。

隨著更多消費者及商戶接受電子支付，網上銷售交易額迅速增長，今年首8個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二，與前年同期相比更大升七成七。而網上銷售額在總零售貨值中的佔比，亦由前年同期的僅5.4%，逐步增加到現時的9.0%。

相關文章：

【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？

【消費券2022】第二期電子消費券已發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）

【香港零售】香港8月零售銷售按年微跌0.1%　主因受累高基數　百貨公司貨品類別跌11%

記者：余倩敏

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電子支付 電子消費券 國慶 銷售 餐飲 陳茂波 零售 財政司

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