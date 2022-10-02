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【零售】鹿兒島薩摩芋輸出額急升10倍　港人愛細條裝作小食

商業 13:54 2022/10/02

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日本鹿兒島特產之一「薩摩芋」近年輸出量大幅提升。(FNN圖片)

日本鹿兒島特產之一「薩摩芋」近年輸出量大幅提升，統計顯示2021年輸出額達到6億4500萬日圓（約3498萬港元），主要是受到海外需求上升影響，達到2016年的10倍水平。

【清貨減價】Nike積壓過多庫存　需減價促銷為新貨騰出空間

據南九州市內的薩摩芋種植農戶別府宏一表示，今年雨量較少，相對令薩摩芋收成較好。別府宏一亦是最近才得知自己的農作物有作海外輸出，他印象中出口都是水果類為主，較少聽到蔬菜出口。事實上近年海外有愈來愈多日本進口食材，單在香港的需求亦不低，薩摩芋亦是其中一種。

當地食品公司「Kumishoku」向農戶收購薩摩芋後，於物流中心作分類包裝處理後出口，該企發言人塚原隆浩表示，留意到香港市場對細條裝的需求比較高，並喜歡它的甜味，相對日本人會用於製作家常菜式，港人更傾向作為小食，以簡單蒸煮方式烹調。現時該企的出口薩摩芋佔一成，預定會增至三成。

PPIH集團旗下的Don Don Donki持續發展海外市場，2020年與鹿兒島縣簽定海外銷售合作，配合新加坡、香港等地開店，引入當地農產品，相對港人愛蒸煮，新加坡民眾更愛烤薩摩芋。

【通脹升溫】日本超過6000種食品同步加價　實際人工卻連跌4個月

責任編輯:王浩賢

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