【執平貨】英鎊勁貶曾見歷史新低 美國買家入市執平樓

因英國新首任卓慧思（Liz Truss）推出大型減稅方案，觸發英鎊出現斷崖式下跌，兌美元一度見1.035，創歷史新低。據外媒報道，英鎊貶值的同時，又引發美國買家來英執平貨，皆因今年英鎊兌美元累計已貶值17.5%，以美元計價，英國房地產變相減價1成以上。

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據房地產顧問公司「萊坊（Knight Frank）」數據指出，受到房價下跌和英鎊貶值影響，倫敦房價過去1年下跌近20%，倫敦熱門房市地點Chelsea鄰區和Knightsbridge區分別出現19%和17%的有效折價。若與2014年相比，當時英鎊兌美元相當於1.71美元，核算下來的折價更大。

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萊坊指出，美國買家的範圍很廣，從尋找退休度假用小型公寓的老年夫婦、為赴英求學的小孩購屋的家庭、乃至尋找長期良好投資標的的超級富豪，各種買家身分都有，反而純粹投機的買家不多，買家購買背後通常受商業、教育或生活方式等原因驅使。

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撰文：林衛