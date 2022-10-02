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【專家點睇】梁兆基促港府盡快實施「0+0」安排 與內地通關方可回復優勢

股樓投資 11:39 2022/10/02

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香港總商會總裁梁兆基在出席電台節目時稱，商界希望本港盡快實施「0+0」入境安排，帶動客流、商務及大型活動回流香港，推動經濟明顯反彈，但由於舉辦大型活動需時，即使「0+0」安排在今季內推出，相關效應亦要到明年首季才能見到，因此希望盡快落實。他指，總商會早前曾做調查，有企業表示考慮或已經離開香港，對本港是警號，而企業將來會否回流，要視乎是否側重大中華市場，如果有關企業只是設立亞太區總部，新加坡與香港條件相若，遷走後便難以短期內回來。

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因此，他強調即使本港實施「0+0」入境安排，仍未完全復常，除非與內地完全通關，香港才可回復以往優勢。梁兆基說，過往香港扮演中西橋樑角色，但隨着反全球化、疫情及戰爭威脅下，本港迫切需要尋找新定位，而近年內地消費市場可媲美美國，本港順理成章服務內地市場，但目前難以完全進入內地市場，形容目前情況「屋漏偏逢連夜雨」，加上人才流失，因此本港目前面對的問題相當艱巨。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁

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不過，他認為本港仍然具備優厚條件，對企業仍有很大吸引力，促請特區政府以積極態度招攬企業，並對外推廣香港目前狀況，又關注即將發表的《施政報告》在人才政策有何措施。他提到本港過往的輸入人才計劃門檻太高，同時著重高端人才，但中層人才同樣重要，例如香港要發展成創科中心，現時只有約10萬人從事相關行業，他預料可能要輸入數十萬外來人才。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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出入境管制 梁兆基 經濟 香港 香港總商會

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