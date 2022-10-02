  • 31°C
香港時間 : 20221002日 (週日) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】廣汽埃安9月交付量領前 電動車新勢力再執位

股樓投資 12:17 2022/10/02

分享：

分享：

國內多家新能源車企相繼公布9月交付數據和銷量數據，電動車新勢力又再執位，其中，廣汽埃安、哪吒汽車、理想汽車（02015）、零跑汽車的交付量按年增長介乎60%至200%不等，反映內地電動車熱銷，或可持續傳統「金九銀十」的效應。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

數據顯示，廣汽埃安交付量為3萬輛，按年升121%，為9月銷售之冠，跟接其後為哪吒汽車售出1.8萬輛，按年升134%，理想汽車售出1.15萬輛，增長62.5%，而零跑（09863）售出1.1萬輛，按年大增200%。至於蔚來（09866）和小鵬（09868）分別售出1.09萬輛和8,468輛，排名第五、第七。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

值得注意是，之前與哪吒汽車爭冠的零跑跌至第四，該行日前在港IPO上市，股價一沉不起，上周五（9月31日）收報24.8元，較招股價潛水48.3%。另有分析指，今年9月是多家新能源車企密集推出新車型的爆發期，包括小鵬汽車G9、理想汽車L8、飛凡R7、零跑C01等。在新能車供給持續多元的背景下，預計新能源車滲透率有望繼續保持高位。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 零跑汽車（09863） 理想汽車—W（02015） 港股 蔚來－SW（09866） 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

【人仔點睇】人行干預打消自我強化預期 人民幣下行空間有限

下一篇文章

【十月部署】光大：靜待中期拐點 布局10月金股組合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點
【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款