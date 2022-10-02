【行業點睇】廣汽埃安9月交付量領前 電動車新勢力再執位

國內多家新能源車企相繼公布9月交付數據和銷量數據，電動車新勢力又再執位，其中，廣汽埃安、哪吒汽車、理想汽車（02015）、零跑汽車的交付量按年增長介乎60%至200%不等，反映內地電動車熱銷，或可持續傳統「金九銀十」的效應。

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數據顯示，廣汽埃安交付量為3萬輛，按年升121%，為9月銷售之冠，跟接其後為哪吒汽車售出1.8萬輛，按年升134%，理想汽車售出1.15萬輛，增長62.5%，而零跑（09863）售出1.1萬輛，按年大增200%。至於蔚來（09866）和小鵬（09868）分別售出1.09萬輛和8,468輛，排名第五、第七。

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值得注意是，之前與哪吒汽車爭冠的零跑跌至第四，該行日前在港IPO上市，股價一沉不起，上周五（9月31日）收報24.8元，較招股價潛水48.3%。另有分析指，今年9月是多家新能源車企密集推出新車型的爆發期，包括小鵬汽車G9、理想汽車L8、飛凡R7、零跑C01等。在新能車供給持續多元的背景下，預計新能源車滲透率有望繼續保持高位。

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撰文：林衛