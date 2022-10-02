【券商點睇】加速境外遊戲市場布局 騰訊找新出路

國內遊戲行業受版號限制等因素影響，令遊戲公司不得不選擇擴大海外發行，增加海外業務收入的佔比，對沖國內的業務風險。天風證券指，騰訊（00700）在2019至2021年間總共參與的投融資事件為521宗，其中投向港澳台及海外游戲公司的比例約為5%。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

該行認為，國內遊戲監管政策趨嚴，騰訊持續加碼港澳台及海外業務投資，在提升自主研發能力同時，也為公司搭建遊戲出海的快車道，有望成為帶動其業績增長的新引擎。分別收購即將推出新作的西班牙Tequila Works和加拿大遊戲工作室Inflexion Games，以及旗下子公司負責中東歐地區視頻遊戲發行的1C Entertainment等。根據Newroom數據，預計2024年全球移動遊戲收入規模將從2021年的907億美元增長至1,164億美元。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，該行認為騰訊基本面穩固，隨着悲觀預期陸續落地，公司持續降本增效，聚焦核心業務，未來兩年有望看到公司拐點信號。公司對港澳台及海外遊戲公司的大力投資不僅帶來直接收益，亦為公司在國內外開展的遊戲業務帶來協同效應。此外，視頻號流量快速增長創造了可觀的變現空間，金融科技、廣告中台化、微信生態商業化提供中長期增長驅動力，雲等企業服務挖掘產業互聯網長期價值，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛