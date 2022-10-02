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【人仔點睇】人行干預打消自我強化預期 人民幣下行空間有限

股樓投資 12:34 2022/10/02

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今年首三季人民幣兌美元經歷了先升後貶的走勢，截至9月底，人民幣兌美元即期滙率累計下跌超過一成，其中在8、9月可謂跌得最急，先後跌破7.1和一度見過7.2以下，但隨着金融監管部門向市場派發定心丸以及美滙指數由高位回落，人民幣兌美元滙率有所拉升，重上貼近7.1的水平。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

面對人民幣波動加劇，人民銀行在9月先後下調外滙存款準備金率，以及外滙風險準備金率從0%上調至20%。國聯證券指，人行干預的是市場的非理性預期與恐慌情緒。由於人民幣滙率彈性仍然是有限的，一旦對美元貶值幅度較大，容易引發市場單邊貶值預期和恐慌情緒，並造成更大程度的貶值，故干預可以打消這種自我強化的預期，切斷市場預期的自我實現。

【延伸閱讀】大行報告：花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估，請按【見下頁

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展望第四季，中國銀行研究院於《中國經濟金融展望報告》認為，第四季人民幣滙率短期將繼續承壓，但下行空間有限，中長期走勢有較強韌性，人民幣走勢仍有較強支撐。一是市場預期總體穩定，8月結滙率達到71%，是近年來的較高水平，售滙率為67%，與2022年以來月均值基本持平，體現了市場主體的結售滙意願總體穩定。二是外滙儲備規模穩定充裕。截至8月底，中國官方外滙儲備資產30,549億美元，金融機構外滙各項存款餘額9,537億美元，均保持在較高水平，這是有效應對人民幣滙率過度波動的「壓艙石」。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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