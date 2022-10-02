【搶生意】印度出錢吸引外資開廠 蘋果戴爾或擴大生產

據彭博報道，印度政府正計劃透過鼓勵政策，吸引蘋果、戴爾等科技公司增加在印度投資，藉以挑戰中國做為生產基地的地位。有消息指，印度聯邦技術部已將修訂後的計劃提交予電子產業高層，並進行諮詢，其中包括向每家公司提供可能超過5億美元的資金。該國希望提高平板和手提電腦產量，以減少進口，長期發展成出口中心。

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其中，計劃主要針對蘋果、戴爾、惠普、華碩等公司，希望這些科技公司能夠擴大或選擇在印度生產，尤其是想說服蘋果在當地生產iPad產品。據彭博社引述政府文件，計畫為每個製造商提供高達 450 億盧比資金﹐即約5.5億美元。若要符合條件，外國企業需要5年內在印度投資70億盧比，而激勵措施將取決於當地的零組件採購狀況，很可能相當於成品銷售額6%。

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去年印度已啟動一項價值735億盧比的計劃，以加強印度製造業，並建立平板和手提電腦 等IT產品的出口，但由於激勵規模較小，未能吸引太多公司。隨着區內地緣政治和防疫政策的變化，印度希望透過政策吸引全球電子產品公司。

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撰文：林衛