【十月部署】光大：靜待中期拐點 布局10月金股組合

光大證券指出，後市的關鍵在於基本面拐點，而基本面的主要壓制因素為房地產及疫情。「二十大」之後，中國的防疫政策可能會進一步放鬆，而隨着疫情對於經濟的擾動逐漸減弱，居民對於未來的收入預期將趨於穩定，屆時地產銷售與居民消費數據很可能出現好轉，並持續推動市場上行。

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考慮到港股的中長期走勢取決於內地基本面，當「二十大」前後或迎來政策集中釋放，市場對經濟的預期有望企穩，助力港股回暖。加上，港股的回調已充分反映了市場對於美國聯儲局加息的預期，海外流動性收緊對港股的影響有望逐步減弱。

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該行對港股行業配置方面建議關注。第一，受益於穩增長政策及貨幣寬鬆的地產、基建、 物業在內的穩增長行業；第二，中美審計合作前景下，退市風險有望緩解的互聯網科技公司，10月港股金股組合包括騰訊（00700）、新東方在綫（01797）、上海復旦（01385）、新城悅服務（01755）和中國金茂（00817）。

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撰文：林衛