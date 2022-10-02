【港股追蹤】各板塊上周近乎一片紅 房託基金內房最傷

港股三季結，不但無「粉飾櫃窗」效應，大戶更加踩多兩腳，9月在低位收市，恒指上周五（9月30日）報17222點，以周計，累計再跌711點，共合連插五周。值得注意是，各板塊表現更是「九死一生」，除了濠䐗股因有通關消息炒作一下，板塊逆市上升，平均漲8.3%，其他板塊近乎一鑊熟。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

當中，內房板塊因旭輝控股（00884）暴挫，令市場擔心當局對內房的扶持力度。過去一周，內房板塊平均挫10.3%，自然以旭輝表現最慘烈，一周勁插38%，其次是合景泰富（01813）和龍光集團（03380）分別挫21.8%及17.9%。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，房託基金也是重災區，似乎沒有受本港放寬入境限制的消息刺激，富豪產業信託（01881）、陽光房地產基金（00435）和冠君產業信託（02778）上周分別跌13%、12%及10.4%，而三隻股份的共通點是公司有相當收入來自寫字樓業務，由此看來，市場頗為看淡本地寫字樓租務市場。至於領展（00823）亦挫9.9%。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛