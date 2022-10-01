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【美國加息】 美聯儲副主席布雷納德： 美國需要維持高息一段時間去對抗通脹 致力避免過早減息

環球政經 16:15 2022/10/01

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聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，明白因應借貸成本上升，需要注意全球金融穩定風險上升，但為壓低通脹，回到2%的目標，聯儲局需要在一段時間內保持高利率。她又指，金融環境收緊的全面效果需要一段時間才能傳導至不同部門，因此聯儲局需致力於避免過早減息。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

布雷納德在紐約聯儲銀行主辦的會議上致辭，指國際動盪仍可能擾亂全球商品及製成品供應，成為推高通脹的關鍵因素，同時不能排除出現額外通脹衝擊的風險，因此現在宣布戰勝價格壓力為時過早。她指出，美國加息的終點仍不確定，又指聯儲局正在密切關注政策行動如何影響全球經濟和金融體系。

【滙豐 5】滙豐明年下半年或恢復回購 通脹高企明年或大幅加薪【見下頁

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記者：郭秀慧

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加息 經濟 減息 美國聯儲局 通脹

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