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【新冠疫苗】美國3分2成人唔打算打多針 近半未聽過新版疫苗

環球社會熱點 18:19 2022/10/01

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新冠肺炎變種病毒早前肆虐全球，各地政府積極呼籲民眾接種加強劑疫苗加強防禦力。美國有民調顯示，僅得3分1受訪者有意在短期內接種多一劑疫苗。約一成人表示，只有被要求下才會打多一針。

輝瑞CEO不足兩個月再確診 已接種4針新冠疫苗 【下一頁】

美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）周五（9月30日）公布新調查指出，3分2受訪者表示近期未有意願再接種一劑疫苗。約18%人表示，希望先等待情況視乎針對Omicron變種研發的疫苗接種狀況，再決定是否接種。

約1成受訪者表示，只有被要求下才會接種新一劑疫苗。12%受訪成人表明，不會再接種新版疫苗。雖然美國早已開始接種疫苗，但仍有27%受訪指因未完成接種而不符合打多針資格。

世衛促富國助貧國抗疫 躺平等同雙手沾滿鮮血 【下一頁】

另外，不少人對新版﹑針對Omicron疫苗缺乏認識。只有近半受訪者表示，聽過相關消息。約40%完成接種的受訪者稱不知是否符合新疫苗接種資格。

美國食品及藥物管理局（FDA）上月底批准，接種可防範新冠原始及Omicron變種病毒株的二價疫苗。12歲以上人士可接種，完成第3針後最少兩個月即可接種。

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責任編輯：吳漢培

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