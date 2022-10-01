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【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛

股樓投資 15:13 2022/10/01

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據外媒引述電動車企業特斯拉（Tesla，美：TSLA）內部文件指，Tesla計劃在今年第4季和明年，大幅提升暢銷型號Model Y與Model 3的產量，其位於德州和柏林的新超級工廠正在增產中。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

報道引述消息人士指，根據Tesla內部生產計畫，公司預計今年第四季生產近49.5萬輛 Model Y 和 Model 3 電動汽車，佔總產量的95%，而明年首三季度，該產量將達到159萬輛，到明年底，銷量將超過210萬輛。若計劃取得成功，Tesla將在第四季實現馬斯克（Elon Musk）早前設定的生產目標，到明年底的產量將接近德國寶馬集團。

Tesla暫時未有回應相關報道。

【港交所 388】 野村看淡兼削目標價 港交所兩年來首次跌穿300元 收市險守心理關口【見下頁

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記者：郭秀慧

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美股 科技產品 電動車 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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