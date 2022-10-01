▲ 【國際油價】沙特阿拉伯預算聲明透露玄機 料2023年布蘭特原油降至每桶76美元

中東投行Al Rajhi Capital稱，沙特阿拉伯預計明年布蘭特原油每桶76美元左右，較分析師預期的悲觀。

沙特阿拉伯財政部周五在初步預算聲明中表示，預計明年的收入為 1.12 萬億裡亞爾（折合約2980億美元），高於12月公佈的先前估計的9680億裡亞爾，但預計預算盈餘為90億裡亞爾，低於此前的估計。

Al Rajhi Capital的研究主管Mazen Al Sudairi預計，2023年石油收入可能達到7540億里亞爾，非石油收入可能達到4170億里亞爾，根據該行評估，沙特政府2023年的預算收入可能是基於布倫特原油價格在每桶76美元左右的假設。

沙特制定預算傾向保守

以往沙特在制定預算時，傾向對原油價格持相對保守看法，並且不會透露其假設，據彭博分析師的預測中值顯示，明年布油價格為每桶 94.63 美元。

根據基本情況，沙特阿拉伯2023年的總收入預計將較今年下降8.1%，該國財政部表示，「在預算中對石油和非石油收入的估計是基於保守的標準，以預測國內和全球經濟可能發生的任何發展。」

布蘭特原油價格已經從今年的高位回落，週五交易價格為每桶87.9 美元，沙特阿拉伯是油組（OPEC）關鍵成員，目前OPEC面臨越來越多的呼聲，要求通過進一步減產來阻止油價下滑。

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編輯：李哲毅