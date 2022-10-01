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泰國今起再降級新冠肺炎 疫情指揮中心解散

環球社會熱點 14:47 2022/10/01

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泰國早前大幅放寬新冠肺炎的防疫限制，並開放邊境迎接久違的外國旅客。當地於周六（1日）起降低新冠的風險級別，解除為疫情設立的指揮中心。但衛生部官員表示，未來疫情仍是難以預測。

泰國料下半年迎750萬旅客 收益預超863億元 【下一頁】

衛生部官員Chakrarat Pittayawonganon周五（9月30日）表示，泰國疫情現時穩定，變種病毒亦被視為可控制，決定在周六起把新冠肺炎威脅水平進一步降至1級。Chakrarat Pittayawonganon坦承，難以預計未來疫情。

同時，Chakrarat Pittayawonganon宣布，因疫情設立的緊急指揮中心將在周六解散。公共地區口罩令﹑保持社交距離﹑洗手及檢查體溫等防疫措施維持非強制，但衛生部仍建議執行。Chakrarat Pittayawonganon亦指出，衛生部眾多轄下機構將持續追蹤及監察疫情，特別留意需要氧氣瓶或肺部感染的個案。

泰國為催谷旅遊業 延長免簽證旅客逗留期限至45日 【下一頁】

緊急指揮中心解散前宣布，把新冠由「危險社區性傳染病」（dangerous communicable disease）降級為「受監察的社區性傳染病」（communicable disease under surveillance），並把入境泰國的外國旅客防疫要求自周六起悉數解除。

另外，指揮中心亦批准在周六起，外國旅遊簽證可延長。包括香港在內的64國家及地區旅客可免簽入境日期由30日，增加至45日。

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責任編輯：吳漢培

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