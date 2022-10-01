【油價下跌】 OPEC+考慮減產推升油價 傳俄羅斯游說每日減產100萬桶

據外媒報道，石油出口國組織與盟友（OPEC+）考慮在下周三（5日）會議上宣布減產，以遏制近期油價下跌趨勢，但具體減產規模還在討論中，減幅可能接近50萬桶。報道引述消息人士指，俄羅斯可能提議OPEC+降低產量至每日100萬桶，相信相關減產計劃情況到本周末或下周一（3日）將明朗化。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

早前多間大行指，OPEC+至少需要每日削減50萬桶，才能遏制目前油價的下跌。不過，花旗指，目前全球製造業的新訂單正在減少，需求出現了周期性疲軟，大宗商品的定價會有一些回落空間，在全球經濟衰退和地緣政治緊張的大背景下，即使俄羅斯石油產量下降，需求仍受到打擊，加上OPEC+的石油供應和SPR（美國戰略石油儲備）釋放正在增長，石油價格下跌的概率由早前的10%提高到25%。

值得留意的是，OPEC+上一次會議上，已將10月份石油產量每日減產10萬桶，為2020年3月以來首度減產。

【大行報告】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧