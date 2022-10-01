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【英特爾 Intel】英特爾旗下自動駕駛部門Mobileye 申請美國IPO上市 上半年收入逾8億美元

股樓投資 14:08 2022/10/01

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美國晶片商英特爾（Intel Corporation）旗下自動駕駛部門Mobileye，已向美國監管當局申請首次公開招股（IPO）上市。根據公司IPO文件顯示，Mobileye今年上半年收入按年升21%， 達8.5億元（美元，下同），去年全年收入為14億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

該文件顯示，高盛和摩根士丹利為Mobileye IPO的主辦承銷商。Mobileye仍未為IPO設定價格區間，但外媒報道，其估值或達500億元。

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務 股價一度跌近3%【見下頁

    點擊圖片放大
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    +7

報道又引述知情人士透露，由於不利的市場條件，Mobileye可能會降低其IPO估值。至於英特爾暫仍未提及上市後仍持有的Mobileye股數，惟公司早前曾提及，有意保留Mobileye的大多數股權。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：郭秀慧

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