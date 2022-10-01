【英國經濟】標普料英國未來幾季進入技術性衰退 下調評級展望至「負面」

評級機構標普（S＆P）調低英國的主權評級展望，由「穩定」降為「負面」，維持英國AA/A-1+主權評級。標普指，英國公布減稅振興經濟的措施後，將導致債務繼續上升，因此預期財政赤字將增加，財政失衡風險上升。

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標普預測，英國將在未來幾季中進入技術性衰退，明年國內生產總值（GDP）將萎縮0.5%。 與此同時，標普料2023年到2025年，英國的公共借貸可能平均每年佔GDP的5.5%，高於早前預測的3%，而一般政府債務到2025年將上升至佔GDP的97%。

標普續指，評級下調會對英國的外債形成壓力，有可能影響經濟前景。若財政狀況顯著減弱，或下調英國主權評級。

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記者：郭秀慧