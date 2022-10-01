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【網絡攻擊】香格里拉旗下8酒店客人資訊外洩、3間香港酒店有份　涉住客姓名、已加密信用卡及身份證號碼

Hot Talk 13:28 2022/10/01

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【網絡攻擊】香格里拉旗下8酒店客人資訊外洩、3間香港酒店有份　涉住客姓名、已加密信用卡及身份證號碼

香格里拉集團 （00069） 旗下港島香格里拉、紅磡嘉里酒店等8間酒店的客人資料庫爆出數據安全事故，香格里拉集團向會員發出通知指，今年5月至7月期間，曾有網絡攻擊者非法進入涉事酒店資料庫，部分檔案外洩，惟無 法確認外洩資料內容，承認有可能包括客人姓名、電話號碼、通訊地址等。

香格里拉8間酒店客人資料庫外洩：

  • 香港港島香格里拉
  • 香港嘉里酒店
  • 香港九龍香格里拉
  • 新加坡香格里拉公寓
  • 新加坡香格里拉
  • 清邁香格里拉
  • 台北遠東香格里拉
  • 東京香格里拉

香格里拉集團表示，最近於香格里拉發生的數據安全事件已通報當地相關機構，並保持合作。香格里拉稱，對有關事件深表遺憾，並向會員確保已採取所有必要的措施進行調查及控制事件的影響。

資料庫存有客人姓名、電話號碼 而身份證等則經過加密保護

香格里拉集團表示，受事件影響的酒店資料庫中存有以下部分資料組合：客人姓名、電郵地址、電話號碼、通訊地址、香格里拉會會籍號碼、預訂日期及公司名稱。

此外也包括護照號碼、身份證號碼、出生日期、信用卡號碼及有效期限等，但公司強調，資料是經過加密保護。

香格里拉：已採取必要加強網絡保安

香格里拉集團提到，會向受影響的客人提供為期一年的免費個人資料監察服務，該服務由第三方服務供應商Experian提供服務。

聲明提到，保障客人的資料安全對公司至關重要，已採取所有必要的措施以加強網絡、系統及資料庫的保安。香格里拉建議住客對任何可疑活動或通知保持警惕。

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港股 香格里拉 香格里拉（00069）

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