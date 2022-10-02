【網絡攻擊】私隱公署轟香格里拉延報外洩逾29萬香港客戶資料　香格里拉還擊：早已通知公署

▲ 【網絡攻擊】香格里拉旗下8酒店客人資訊外洩、3間香港酒店有份 涉住客姓名、已加密信用卡及身份證號碼

香格里拉集團 （00069） 旗下港島香格里拉、紅磡嘉里酒店等8間酒店的客人資料庫爆出數據安全事故，香格里拉集團向會員發出通知指，今年5月至7月期間，曾有網絡攻擊者非法進入涉事酒店資料庫，部分檔案外洩，惟無法確認外洩資料內容，承認有可能包括客人姓名、電話號碼、通訊地址等。

私隱專員公署批評，香格里拉於知悉事故後超過兩個月才正式向公署通報及通知相關客戶，公署對此表示失望。

私隱專員公署又稱，可能超過29萬名香港客戶的個人資料受影響，考慮到事故性質及受影響的人數眾多，私隱公署已就事件展開循規審查。

香格里拉再回應： 發現香港區客人資料受影響已主動通報

香格里拉周日凌晨再回應稱，集團在7月發現海外酒店的資訊科技網路出現未經授權的活動後，已即時委聘了網路安全專家全面檢查整個系統。

香格里拉又指，在調查過程中，當集團初步掌握證據，香港地區三間酒店（港島香格里拉、香港嘉里酒店、九龍香格里拉）的客人資料可能受到影響時，已第一時間主動通報私隱專員公署（PCPD），即間接否認公署指其延遲通報的說法。

香格里拉稱已向PCPD提供了調查詳情，並且說明在確保系統安全及控制事件影響方面所採取的措施，亦表明計劃在系統安全得到確認後會通知客人。就以上情況，集團曾向PCPD徵求意見。

香格里拉8間酒店客人資料庫外洩：

香港港島香格里拉

香港嘉里酒店

香港九龍香格里拉

新加坡香格里拉公寓

新加坡香格里拉

清邁香格里拉

台北遠東香格里拉

東京香格里拉

香格里拉集團表示，最近於香格里拉發生的數據安全事件已通報當地相關機構，並保持合作。香格里拉稱，對有關事件深表遺憾，並向會員確保已採取所有必要的措施進行調查及控制事件的影響。

資料庫存有客人姓名、電話號碼 而身份證等則經過加密保護

香格里拉集團表示，受事件影響的酒店資料庫中存有以下部分資料組合：客人姓名、電郵地址、電話號碼、通訊地址、香格里拉會會籍號碼、預訂日期及公司名稱。

此外也包括護照號碼、身份證號碼、出生日期、信用卡號碼及有效期限等，但公司強調，資料是經過加密保護。

香格里拉：已採取必要加強網絡保安

香格里拉集團提到，會向受影響的客人提供為期一年的免費個人資料監察服務，該服務由第三方服務供應商Experian提供服務。

聲明提到，保障客人的資料安全對公司至關重要，已採取所有必要的措施以加強網絡、系統及資料庫的保安。香格里拉建議住客對任何可疑活動或通知保持警惕。

（加入私隱專員公回應）

相關文章：

【美股焦點】GTA6內容外洩 黑客要求與開發商談判 Take-Two股價跌

【資料外洩】AsiaPay涉潛在信用卡數據洩露 有港人報稱損數百英鎊、公司：有調查結果會公布

記者：李哲毅