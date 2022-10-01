【內房危機】 踏入傳統「銀十」旺季 再推撐樓市措施 人行下調首套房公積金貸款利率

踏入傳統黃金周旺季，內地再推出撐樓市措施，以望刺激銷情。人民銀行公布，自今日（1日）起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年或以下和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

人行指，第二套個人住房公積金貸款利率政策則保持不變，即5年或以下和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。

【中美角力】 中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

另外，人行及銀保監發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策，只要符合條件的城市政府，可自主決定在今年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧