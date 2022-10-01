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巴西總統爭連任獲「強援」 尼馬拍片力撐

環球社會熱點 16:25 2022/10/01

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巴西總統選舉將在下周日（2日）舉行，現總統博索納羅力爭連任。選前博索納羅傳來好消息，法國足球豪門巴黎聖日耳門當家球星尼馬拍攝影片，支持博索納羅連任。不過，民調顯示未有任何候選人能在周日投票中順利獲勝。

巴西總統博索納羅家族陷醜聞 現金大手購入51物業 【下一頁】

尼馬（Neymar）周四（9月29日）在個人社交平台TikTok發布新影片，呼籲民眾投票支持博索納羅（Jair Bolsonaro），同時舉手比雙V象徵22，即博索納羅所屬政黨在選舉中的號碼。

博索納羅同日到訪聖保羅州（Sao Paulo），訪問尼馬設立﹑為低收入家庭及兒童服務的非牟利機構Instituto Projeto Neymar Jr。尼馬未有親自接待博索納羅，但有拍片歡迎對方來訪。

被巴西KOL鬧「懦夫」博索納羅激動搶電話 【下一頁】

尼馬公開支持博索納羅引起巴西不少批評，喜劇演員（Yuri Marcal）指控博索納羅過往與原住民關係欠佳。尼馬周五（9月30日）回應部分批評，指摘有人提倡民主，但當有不同意見出現時卻攻擊對方。

根據民調，博索納羅不敵前總統﹑左翼候選人盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。但民調亦估計下周日舉行的投票不會有候選人獲得過半數選票支持，預料30日需要舉行次輪投票，決定下任總統。

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責任編輯：吳漢培

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