▲ 【美股焦點】美銀：聯儲局需要放慢加息步伐 防止信貸債市失靈

美國銀行（Bofa）策略師警告說，美聯儲需要放慢加息步伐以防止債券市場失靈。美銀解釋，目前債市的不良資產、分散度，以及債務與企業價值的比率都高於其預期，由該行編制的信用壓力指標在本周已經被推至臨界點邊緣。

美銀高收益債券策略師 Oleg Melentyev及Eric Yu發表報告指，信用壓力指標（CSI）本周上漲4點至74點，超過6月時高峰的71點，並處於臨界線75點的邊緣，大部分CSI的成分股公司已經不再發行新債券，而發行成本已經處於歷史高位。

美銀表示，如果CSI達到75%以上的臨界區域，聯儲局將不得不在控制通脹的目標，與發生擾亂債市流動的意外後果風險之間取得平衡。自上周四以來，美國10年期國債收益率上漲50個基點，為標準差的3.5倍，債息周四更一度觸及4.0%，為2008年以來的最高水平，突顯當前美國債市環境急劇收緊，並將給企業帶來額外的壓力。

美銀報告提到，隨着美國債市壓力接近臨界水平，當局須重視風險管理，意味美聯儲下一次議息應放緩或暫停加息加伐，讓經濟完全適應已經實施的所有極端緊縮政策，否則或導致債市出現「難以控制和修復」的功能障礙。

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編輯：李哲毅