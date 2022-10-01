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【滙豐 5】 傳滙控計劃分拆印尼業務上市 或今年底決定細節

股樓投資 12:40 2022/10/01

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據外媒報道，滙豐控股（00005）已初步接觸投資者，介紹旗下印尼業務，為分拆上市鋪路。報道指，滙控印尼業務主管近日於新加坡與當地基金經理會面，探討分拆上市，然後進行官方路演，但路演時間表有待確定。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

報道引述消息人士指，分拆上市時間及規模仍未有定案，滙控可能在未來幾周內決定是否在今年底啟動首次公開招股（IPO） 計劃，將取決於市場狀況。滙控則拒評上述消息。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

    點擊圖片放大
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據資料顯示，滙控在2009年收購印尼銀行PT Bank Ekonomi Raharja，為首度進軍當地市場，其後在2017年與滙豐分支機構匯豐印尼合併，而今次分拆上市主要是為了符合監管承諾。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：郭秀慧

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港股 分拆 印尼 IPO 滙豐控股（00005）

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