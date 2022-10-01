【通脹升溫】日本超過6000種食品同步加價　實際人工卻連跌4個月

▲ 因食品漲價，預計日本每戶家庭每年支出將增加超過6.8萬日圓（約3,687港元）。（法新社圖片）

各地消費者近來亦要面對百物騰貴的問題，日本本月起更會有多達6600種食品一同漲價，相信每個家庭的食品開支每年將會增加大約7萬日圓（約3,796港元）。

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據日經中文網報道，食品、家庭電器等多類產品將會於本月起一同加價。報道引述日本調查公司Teikoku Databank的數據，加價的食品多達6600種，創下今年以來單月最高紀錄。朝日啤酒、麒麟啤酒等日本4大啤酒企業的家庭裝啤酒亦事隔13年，加價4至13%。丘比和味之素的蛋黃醬今次亦加價3至15%，更是2021年以後第3次漲價。

在餐飲行業，吉野家亦相隔一年，再對牛肉飯漲價。普通份牛肉飯的價格上漲22日圓至448日圓。壽司郎等迴轉壽司的最低價格亦由110日圓（約6港元），提高5至10日圓左右（約0.2至0.5港元）。除了食品之外，很多類別的產品亦要加價，包括嬰兒產品、玩具等。Combi的嬰兒車加價3至14%，而BANDAI的玩具亦加價5至35%。

為了管理好家庭收支，消費者比以往更節儉。調查公司抽取43種食品，訪問1000名消費者，了解其購買金額。有4成食品的消費額低於去年同期業績。下跌幅度尤其明顯的包括即食麵（跌６％）、香腸（跌4％）及麵粉等（跌4％）。

據帝國數據銀行估算，因食品漲價，預計日本每戶家庭每年支出將增加超過6.8萬日圓（約3,687港元）；相當於年均消費支出額的2％。不過，人工水平卻追不上物價上漲。日本厚生勞動省的每月勞動統計調查顯示，計算物價浮動影響在內，7月實際人均工資按年減少1.8％；已連續4個月下跌，反映家庭購買力正在逐漸下降。

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責任編輯：葉泳珊