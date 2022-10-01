  • 30°C
香港時間 : 20221001日 (週六) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卓慧思認迷你預算釀英經濟波動 拒提前公開OBR預測

環球經濟金融 13:16 2022/10/01

分享：

分享：

英國首相卓慧思早前推出迷你預算案，導致當地經濟陷入重大危機。她近日撰文承認，措施會對經濟造成波動，但強調政府必須果斷行動應對民眾生活成本壓力。同時，卓慧思亦拒絕提前公開預算辦公室的經濟預測。

卓慧思捍衛迷你預算案 英保守黨議員要求炒財相關浩霆（第二版） 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周五（9月30日）在太陽報撰文，承認上月推出的迷你預算案後，英國經濟出現波幅，但堅持政府已果斷行動，幫助民眾應對生活成本壓力。卓慧思重申，會讓英國經濟恢復增長。

卓慧思表明，將會採取截然不同手法，當中包括作出艱難的決定及可能釀成短暫經濟波動。她計劃打算針對在8大領域推出政策，尋求刺激英國經濟增長，當中包括商業規範﹑農業﹑房屋與規劃﹑移民﹑網絡﹑金融服務﹑幼童照顧及能源。同時，卓慧思堅稱會良好地維持控制英國國家財政。

英國9月食物通脹按年升至10.6% 創2005年以來最高 【下一頁】

保守黨有國會議員提出，希望政府在11月23日﹑即財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）宣布新一輪經濟措施之日，可以提前公開預算辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）的經濟預測報告。

但卓慧思周五與OBR會面表明，只會在11月23日當日公開預測報告。議員希望及早公開報告，穩定金融市場，惟財政部指報告應等待，除非有額外變動公布。

關浩霆周六（1日）亦有在電訊報撰文，強調預算案囊括可讓公共財政回復正軌的「可靠計劃」，並承諾有紀律地利用公共開支。關浩霆指英國納稅人希望政府盡力有效及有效率地運作，現政府將符合民眾預期。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
2022/09/28
【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
英國皇家郵政進一步罷工 未來2個月增19日
2022/09/28
英國皇家郵政進一步罷工 未來2個月增19日
IMF警告英國財政預算案 或會加劇不平等
2022/09/28
IMF警告英國財政預算案 或會加劇不平等
英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機
2022/09/27
英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機
英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元
2022/09/26
英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元

你可能感興趣

【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
16:00 2022/09/28
【英鎊危機】英按揭息率倘加至6厘 部分業主供款額增7成
英國皇家郵政進一步罷工 未來2個月增19日
13:47 2022/09/28
英國皇家郵政進一步罷工 未來2個月增19日
IMF警告英國財政預算案 或會加劇不平等
10:59 2022/09/28
IMF警告英國財政預算案 或會加劇不平等
經濟 財政政策 卓慧思 金融 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間14:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美再加強制裁俄羅斯 烏稱有望重奪東部重鎮（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
【烏克蘭戰爭】俄耆英遭徵召入伍 不少軍人老態龍鍾
【烏克蘭戰爭】俄耆英遭徵召入伍 不少軍人老態龍鍾
【烏克蘭戰爭】美再加強制裁俄羅斯 烏稱有望重奪東部重鎮（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美再加強制裁俄羅斯 烏稱有望重奪東部重鎮（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：正式申請加入北約 回應普京吞併4地（第三版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：正式申請加入北約 回應普京吞併4地（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月01日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款