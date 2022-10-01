卓慧思認迷你預算釀英經濟波動 拒提前公開OBR預測

英國首相卓慧思早前推出迷你預算案，導致當地經濟陷入重大危機。她近日撰文承認，措施會對經濟造成波動，但強調政府必須果斷行動應對民眾生活成本壓力。同時，卓慧思亦拒絕提前公開預算辦公室的經濟預測。

卓慧思捍衛迷你預算案 英保守黨議員要求炒財相關浩霆（第二版） 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周五（9月30日）在太陽報撰文，承認上月推出的迷你預算案後，英國經濟出現波幅，但堅持政府已果斷行動，幫助民眾應對生活成本壓力。卓慧思重申，會讓英國經濟恢復增長。

卓慧思表明，將會採取截然不同手法，當中包括作出艱難的決定及可能釀成短暫經濟波動。她計劃打算針對在8大領域推出政策，尋求刺激英國經濟增長，當中包括商業規範﹑農業﹑房屋與規劃﹑移民﹑網絡﹑金融服務﹑幼童照顧及能源。同時，卓慧思堅稱會良好地維持控制英國國家財政。

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保守黨有國會議員提出，希望政府在11月23日﹑即財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）宣布新一輪經濟措施之日，可以提前公開預算辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）的經濟預測報告。

但卓慧思周五與OBR會面表明，只會在11月23日當日公開預測報告。議員希望及早公開報告，穩定金融市場，惟財政部指報告應等待，除非有額外變動公布。

關浩霆周六（1日）亦有在電訊報撰文，強調預算案囊括可讓公共財政回復正軌的「可靠計劃」，並承諾有紀律地利用公共開支。關浩霆指英國納稅人希望政府盡力有效及有效率地運作，現政府將符合民眾預期。

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責任編輯：吳漢培