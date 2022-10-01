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【本港旅遊業】 旅議會指「0+3」後商務客升幅不高 業界促盡快實施入境檢疫「0+0」

理財智慧 12:09 2022/10/01

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旅遊業議會總幹事楊淑芬在電台節目表示，當局日前落實「0+3」入境檢疫安排，但抵港人士主要是港人，暫時難以期望會有很多觀光旅客，商務客的升幅亦不高，而且航空公司的運力只有疫情前的一成，預計今年底亦只會增至3成，認為本港旅遊業未談得上是復甦。至於11月會舉行的國際七人欖球賽，她料不會有很大的旅遊收益，但循著社會復常之路，看到曙光。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

香港旅遊促進會總幹事崔定邦於同一節目中表示，本港有1,700間旅行社，仍有1,600間未能受惠，因現時航班有限，即使想組團到海外旅遊都做不到，電子消費券的作用亦都微乎其微，認為目前的檢疫安排是「兩頭不到岸」。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

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他指出，部分沒有配套設施的市區酒店，4至5成入住率已是樂觀，業界期望可以用作「逆隔離」酒店，並預期本港酒店生意續跌，期望當局盡快實施「0+0」入境檢疫措施。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：郭秀慧

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香港旅遊業議會 電子消費券 疫情 七人欖球賽 欖球 航空

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