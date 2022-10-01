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【TSLA】Tesla 人型機械人亮相 AI日　馬斯克：目標量產數百萬部、每部成本低於2萬美元

股市 11:40 2022/10/01

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【TSLA】Tesla 人型機械人正式亮相　馬斯克：目標量產數百萬部、每部成本低於2萬美元

美國電動車巨企Tesla（美：TSLA）被稱為「Tesla Bot」或「Optimus」的人形機器人再有新進展，Tesla 行政總裁馬斯克Elon Musk在周五舉行「人工智慧日」（AI Day）宣布，公司目標是生產數百萬部「功能極其強大」的機器人，預計每部成本低於2萬美元（約15.6萬港元）。

但馬斯克稱，若要完善和證明人形機器人Optimus，仍有很多工作要做。馬斯克提到，現有類人機器人「缺少大腦」以及自行解決問題的能力。

Tesla已在 2 月份開發原型機器人，這部原型機器人周五亮相活動，向人群揮手致意，Tesla展示一段影片，人形機器人在Tesla加州工廠的一個生產站做一些簡單的任務，例如給植物澆水、搬運箱子和舉起金屬棒。

馬斯克及Tesla代表承認，要實現大規模生產、低成本、能在工作中替代人類機器人的目標，還有很多工作要做。

馬斯克同時展出Tesla機器人將使用組件，包括配備在軀幹的 2.3 kWh 電池組、芯片系統和驅動其四肢的開關促動器。該機器人的設計重量為 73 公斤。馬斯克稱：「它還沒有準備好走路，但我認為它會在幾週內可以走動。」

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編輯：李哲毅

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