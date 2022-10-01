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【烏克蘭戰爭】普京誓言終勝利 美加強制裁俄羅斯

環球政治 10:51 2022/10/01

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普京指俄羅斯會獲得最終勝利。

俄羅斯總統普京日前簽署文件，正式把烏克蘭公投4個地區成為領土。普京事後參與慶祝時揚言，會保護新領土，俄羅斯會獲得最終勝利。美國因應俄方宣布吞併烏克蘭領土，向俄羅斯祭出更大規模制裁，包括俄羅斯的軍事企業及議員。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：正式申請加入北約 回應普京吞併4地（第三版） 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周五（9月30日）現身莫斯科紅場（Red Square），與數千民眾及烏克蘭東部及南部4個地區盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）領袖慶祝4地成為俄羅斯領土。

普京先歡迎4個地區「回家」，並帶領群眾高呼「俄羅斯」，揚言今次戰爭處家將是俄羅斯。普京其後再次指控西方國家試圖把俄羅斯變成殖民地，並摧毀俄羅斯，要求烏克蘭尊重今次公投結果。同時，普京表明會保護新領土，一旦遇到侵犯可能動用核武。

【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足 【下一頁】

美國同日宣布再次大規模制裁俄羅斯，對象包括過千與俄烏戰爭有關的俄羅斯人及企業。財政部制裁名單包括俄國軍事工業公司14人﹑兩名俄央行領袖﹑高層官員家庭成員及參與俄羅斯分裂烏克蘭領土立法過程的國會議員及官員。

美國總統拜登在聲明中表示，將繼續聯合國際社會，譴責俄羅斯同時為烏克蘭提供防衛所需的援助，而且不會承認俄羅斯重新自行劃定的國界。拜登重申，俄羅斯分裂烏克蘭領土的行動並不合法。

歐盟表明，永遠不會承認俄羅斯在4個地區的公投結果，指控俄羅斯故意操縱選舉，進一步入侵烏克蘭領土，破壞烏克蘭的主權﹑獨立及領土完整。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日表示，將會正式申請成為北約（NATO）成員國。秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對此不置可否，指成員國將支持烏克蘭自行選擇的權利。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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