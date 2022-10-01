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【英鎊危機】標普將英國評級展望調整為負面

股市 08:05 2022/10/01

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【英鎊危機】標普將英國評級展望調整為負面

評級機構標普維持英國AA/A-1+評級，展望從穩定調整為負面，因為英國未來兩年的財政狀況風險上升。標普指出，英國新財政措施，令財政失衡風險持續加大，增加債務成本，令遏止通脹的工作更加複雜。若財政狀況顯著減弱，減少政府未來應對經濟衝擊的政策空間，可能會下調英國評級。

標普關注英國政府支持每個家庭的電力成本，會否上升及持續的時間；亦關注政府債務的借貸成本會否上升，並且持續在較高債務水平，以及會否因經濟形勢欠佳而導至財政收入欠佳。標普稱，評級下調會對英國的外債形成壓力，有可能影響國家的濟前景。

英國發布新財政措施，可能會削弱財政狀況，政府計劃額外發債來為計劃提供資金，而不會在收入或支出採取任何措施，預計2023至2025年，政府赤字上升到每年平均佔GDP的5.5%，較預本的少於3%有別。政府未來兩至3年的債務保持上升，與之前預測從2023年開始下降，形成鮮明對比，預測到 2025 年，廣義政府債務將達到 GDP 的 97%。

更重要的是，天然氣價持續上升，財政措施對市民使用能源的補貼，加上政府排除對能源企業額外加稅，最終財政負擔仍有相當大的不確定。而且政策公布措施後，國債息急升至數十年高位，英鎊急貶值，反而帶來更高的輸入性通脹，並促使英倫銀行加快緊縮步伐，打擊經濟增長。加上環球經濟不確定性，以及疲弱的消費情緒，市民似乎更傾向儲錢，而不是增加使錢。

標普續指，英國其他風險包括養老基金因債價急跌而帶來的金融風險；央行雖然短暫干預債市，但仍將會繼續緊縮；鑑於英國加息周期，按揭成本上升，房地產市場亦面臨風險。

不過，英國雖然短期波動，標普仍看好英國仍有高收入群的支持；大型、多元化的經濟及金融行業；發達的產品和勞動力市場；主要政府部門強大及獨立性；以及英鎊的儲備貨幣地位。

【英鎊危機】英鎊兌港元再升0.5%撲8.8算　英國養老基金續計劃拋售股債　以籌錢補孖展

【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金

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記者：譚志偉

美股 經濟衰退 債券 外滙 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 評級機構 基金 經濟

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