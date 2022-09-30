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【英鎊危機】英國養老基金續計劃拋售股債　以籌錢補孖展　英倫銀行第三日買債11.9億英鎊

股市 23:40 2022/09/30

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英倫銀行連續第三日入市買長債，規模為11.9億英鎊，整體債息維持4厘水平，據外電報道，養老基金正繼續計劃拋售股票和債券以籌集資金，並尋求相關企業援助，現時英國約有5200個相關基金及養老計劃，利用衍生工具對冲利率及通脹風險，基金仍需掟貨套現，以滿足補證金要求。

木星基金經理Ariel Bezalel指，英倫銀行入市干預，有助降低長期債券收益率，但其他資產繼續受壓，令養老基金不得不掟貨。他指出，就算優質債券亦遭到拋售，例如倫敦希斯路機場、格域機場、約翰路易斯、英國電訊集團等具有厚基本因素的債券，這些資產遭到市場的搶購。

Union Investment 固定收益基金經理Christian Kopf指出，市場已很快可以吸納這些平價而優質的債券，例如西班牙電訊今年到期的債券，風險非常低，但在恐慌性拋售下，令價格處於折讓的狀態。他指出，有些人輸了錢，但他們卻因此而獲利。

目前一些養老基金正籌集資金，一些養老基金計劃則已被大行終止，以免進一步的通脹及利率風險。

Sky新聞引述消息指，英國外判公司信佳集團的養老基金需要集團提供6000萬英鎊。

專業信託機構Law Debenture指，有些養老基金將被迫退出市場，一些退休計劃最終沒有保障，還有更多未完全對沖，如果英國債息進一步下跌，基金的融資情況進一步惡化。XPS Pensions Group 的合夥人 Simeon Willis 表示，可能有數以百計的養老計劃減少對沖或退出，資金情況較一周前脆弱。

英倫銀行入市干預後，市場維持平靜，英鎊回升，不過，市場仍擔心央行於10月14日結束買債後，究竟會發生什麼情況。

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記者：譚志偉

美股 貨幣政策 基金 股票 債券 退休 養老基金 倫敦 英鎊 英倫銀行

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