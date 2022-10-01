▲ 【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元 哪家客戶存款、貸款跑出？

8家虛擬銀行中期業績出爐，全行半年稅前虧損總額16.78億元，與去年同期「燒錢」16.5億元相若。隨各家銀行業務漸上軌道，客戶貸款年內明顯上升，帶動絕大部分虛銀淨利息收入造好。

以稅前虧損計，由中銀、京東和怡和合資的livi bank（理慧銀行）取代渣打旗下MOX，成為「最燒錢虛銀」。主打「先買後付」服務的livi bank 上半年利息支出增長快於利息收入增幅，令淨利息收入續見紅，而該行期內淨服務費及佣金收入為251萬元，按年增9%。

livi bank以外，騰訊牽頭投資的富融銀行期內虧損也明顯擴大40%，該行同樣維持利息支出多於收入。平安壹帳通銀行、天星銀行虧損則有較明顯收窄。

虛擬銀行 上半年稅前虧損（按年變幅） 淨利息收入（按年變幅） 理慧銀行 （livi bank） 3.6億元（+17.9%） -410萬元（+115%） MOX 3.1億元（-5.8%） 2530.8萬元（虧轉盈） 眾安銀行（ZA Bank） 2.6億元（+2%） 8915.8萬元（+1.6倍） 富融銀行（Fusion Bank） 2.5億元（+40.3%） -71萬元（-91.2%） 匯立銀行（WeLab Bank） 2.2億元（-1.2%） 1121.7萬元（虧轉盈） 螞蟻銀行（Ant Bank） 1.0億元（-13.1%） 53.9萬元（虧轉盈） 天星銀行（airstar） 9775.5萬元（-20.8%） 3321.1萬元（+1.6倍） 平安壹賬通銀行（PAOB） 7815.9萬元（-33.2%） 4649.6萬元（+5.8倍）

天星銀行存款下跌 眾安、MOX存貸續領先

在客戶存款和貸款表現上，各行在客戶貸款規模大多以倍數增長，唯獨小米、尚乘集團合資的天星銀行貸款增長只有16%，而且該行存款規模按年跌12%，為各虛銀中跌幅最多。該行年內人事變動較頻繁。

兩家起步較早的眾安銀行、MOX存款依然領跑同業，當中MOX上半年貸款規模也躍升至行內第二。存款、貸款增長較快的銀行就有富融銀行、平安壹賬通銀行，或反映富融銀行年內與WeChatPay HK合作、平安壹賬通銀行續主打中小企領域的成效。

起步較慢的螞蟻銀行在存貸表現依然墮後。

虛擬銀行 客戶存款規模（按年變幅） 客戶貸款規模（按年變幅） 眾安銀行（ZA Bank） 82.03億元（+6.1%） 42.2億元（+2.1倍） MOX 54.07億元（+0.2%） 27.1億元（+32倍） 富融銀行（Fusion Bank） 32.8億元（+88.9%） 2.6億元（+219倍） 平安壹賬通銀行（PAOB） 20.9億元（+3.2倍） 17.1億元（+2.3倍） 天星銀行（airstar） 19.4億元（-11.9%） 9.3億元（+16.0%） 匯立銀行（WeLab Bank） 19.3億元（-6.8%） 9.4億元（+17倍） 理慧銀行 （livi bank） 17.5億元（+90%） 4.17億元（+63倍） 螞蟻銀行（Ant Bank） 6.9億元（+18.6%） 291.6萬元（+4.4倍）* ＊螞蟻銀行僅有去年底貸款規模數據，變幅百分比與去年底比較

8大虛銀上半年業績報道：

【虛擬銀行】Mox中期虧損擴大近6%至逾3億元 客戶貸款及墊款較年底大增近3倍

【虛擬銀行】WeLab中期續蝕逾2億元 客戶貸款按年升近17倍

【虛擬銀行】livi bank中期虧損擴大17.9%至3.6億元 淨利息支出按年擴大1.1倍

【虛擬銀行】螞蟻銀行虧損收窄約13%至約1億元 客戶貸款按年升逾4倍

【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元 客戶存款下跌12%

【虛擬銀行】富融銀行半年虧損擴大四成至2.55億元 客戶存款規模升近九成、客戶量升2.9倍

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上半年虧損按年收窄33% 不良貸款比率0.42%

【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨利息收入勁增1.5倍 四分之一「Z 世代」持有ZA Card