【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元　哪家客戶存款、貸款跑出？

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【解碼｜內房】法外貿：中國內房危機非「雷曼時刻」 更似日本8、90年代地產泡沫
8家虛擬銀行中期業績出爐，全行半年稅前虧損總額16.78億元，與去年同期「燒錢」16.5億元相若。隨各家銀行業務漸上軌道，客戶貸款年內明顯上升，帶動絕大部分虛銀淨利息收入造好。
以稅前虧損計，由中銀、京東和怡和合資的livi bank（理慧銀行）取代渣打旗下MOX，成為「最燒錢虛銀」。主打「先買後付」服務的livi bank 上半年利息支出增長快於利息收入增幅，令淨利息收入續見紅，而該行期內淨服務費及佣金收入為251萬元，按年增9%。
livi bank以外，騰訊牽頭投資的富融銀行期內虧損也明顯擴大40%，該行同樣維持利息支出多於收入。平安壹帳通銀行、天星銀行虧損則有較明顯收窄。
|虛擬銀行
|上半年稅前虧損（按年變幅）
|淨利息收入（按年變幅）
|理慧銀行 （livi bank）
|3.6億元（+17.9%）
|-410萬元（+115%）
|MOX
|3.1億元（-5.8%）
|2530.8萬元（虧轉盈）
|眾安銀行（ZA Bank）
|2.6億元（+2%）
|8915.8萬元（+1.6倍）
|富融銀行（Fusion Bank）
|2.5億元（+40.3%）
|-71萬元（-91.2%）
|匯立銀行（WeLab Bank）
|2.2億元（-1.2%）
|1121.7萬元（虧轉盈）
|螞蟻銀行（Ant Bank）
|1.0億元（-13.1%）
|53.9萬元（虧轉盈）
|天星銀行（airstar）
|9775.5萬元（-20.8%）
|3321.1萬元（+1.6倍）
|平安壹賬通銀行（PAOB）
|7815.9萬元（-33.2%）
|4649.6萬元（+5.8倍）
在客戶存款和貸款表現上，各行在客戶貸款規模大多以倍數增長，唯獨小米、尚乘集團合資的天星銀行貸款增長只有16%，而且該行存款規模按年跌12%，為各虛銀中跌幅最多。該行年內人事變動較頻繁。
兩家起步較早的眾安銀行、MOX存款依然領跑同業，當中MOX上半年貸款規模也躍升至行內第二。存款、貸款增長較快的銀行就有富融銀行、平安壹賬通銀行，或反映富融銀行年內與WeChatPay HK合作、平安壹賬通銀行續主打中小企領域的成效。
起步較慢的螞蟻銀行在存貸表現依然墮後。
|虛擬銀行
|客戶存款規模（按年變幅）
|客戶貸款規模（按年變幅）
|眾安銀行（ZA Bank）
|82.03億元（+6.1%）
|42.2億元（+2.1倍）
|MOX
|54.07億元（+0.2%）
|27.1億元（+32倍）
|富融銀行（Fusion Bank）
|32.8億元（+88.9%）
|2.6億元（+219倍）
|平安壹賬通銀行（PAOB）
|20.9億元（+3.2倍）
|17.1億元（+2.3倍）
|天星銀行（airstar）
|19.4億元（-11.9%）
|9.3億元（+16.0%）
|匯立銀行（WeLab Bank）
|19.3億元（-6.8%）
|9.4億元（+17倍）
|理慧銀行 （livi bank）
|17.5億元（+90%）
|4.17億元（+63倍）
|螞蟻銀行（Ant Bank）
|6.9億元（+18.6%）
|291.6萬元（+4.4倍）*
|＊螞蟻銀行僅有去年底貸款規模數據，變幅百分比與去年底比較
8大虛銀上半年業績報道：
【虛擬銀行】Mox中期虧損擴大近6%至逾3億元 客戶貸款及墊款較年底大增近3倍
【虛擬銀行】WeLab中期續蝕逾2億元 客戶貸款按年升近17倍
【虛擬銀行】livi bank中期虧損擴大17.9%至3.6億元 淨利息支出按年擴大1.1倍
【虛擬銀行】螞蟻銀行虧損收窄約13%至約1億元 客戶貸款按年升逾4倍
【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元 客戶存款下跌12%
【虛擬銀行】富融銀行半年虧損擴大四成至2.55億元 客戶存款規模升近九成、客戶量升2.9倍
【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上半年虧損按年收窄33% 不良貸款比率0.42%
【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨利息收入勁增1.5倍 四分之一「Z 世代」持有ZA Card