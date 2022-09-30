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【虛擬銀行】Mox中期虧損擴大近6%至逾3億元　客戶貸款及墊款較去年底大增約3倍

Hot Talk 22:52 2022/09/30

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Mox中期虧損擴大近6%至逾3億元。（左起）Mox顧客策略及發展總監馮婉欣、Mox 行政總裁胡博思、策略主管許崇軒。

虛銀Mox公佈上半年業績，期內虧損3.12億元，按年擴大5.8%；經營收入4784.2萬元，去年同期錄經營支出1870.4萬元。

Mox中期淨利息收入2530.8萬元，扭轉去年同期淨利息支出1405.5萬元的局面。

Mox在貸款以外業務亦開始錄得收入，上半年淨費用收入2067.9萬元，去年同期淨費用支出522.1萬元。另外，上半年交易收入淨額203.5萬元，按年大增255%。

截至6月底止，Mox的客戶存款為54.07億元，較去年底微升0.6%；著力推動貸款相關產品下，客戶貸款及墊款27.11億元，較去年底大增282%。倘按年比較，客戶存款及貸款按年分別升0.2%及31.95倍。

其他今日公佈業績的虛銀：

【虛擬銀行】螞蟻銀行虧損收窄約13%至約1億元　客戶貸款按年升逾4倍

【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元　客戶存款下跌12%

【虛擬銀行】富融銀行半年虧損擴大四成至2.55億元　客戶存款規模升近九成、客戶量升2.9倍

【虛擬銀行】livi bank中期虧損擴大17.9%至3.6億元　淨利息支出按年擴大1.1倍

記者：余倩敏

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虛擬銀行 業績公布 Mox

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