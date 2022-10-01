長假下北水收緊 轉買美團和藥明生物

恒指險守17000點，周五（30日）收報17222點。因國慶假期關係，港股通本周只有3日市，北水流量比上兩周大為收緊，共錄得65.9億元人民幣淨流入。北水減少集中於騰訊（00700），淨買入12.5億元，比上周減少約四成半。

北水減少買騰訊，轉而流向美團（03690）和藥明生物（02269），分別獲北水買入10.1億元和10.3億元，終止捱沽狀態，同板塊的新東方在綫（01797）亦獲1.1億元流入。另一方面，恒生中國企業（02828）、中國移動（00941）及舜宇光學（02382），分別獲1.9億元、1.7億元、1.4億元流入。

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值得留意是，陷入險境的旭輝（00884）獲近4,000萬元流入，市場憧憬新政策推行，同時可見國家隊有心支撑內房。本周捱沽的股份平均流出金額比上周收窄，如友邦保險（01299）、吉利汽車（00175）分別流出2.2億元和1.7億元，似在長假前不欲有太大動作。

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本文節録至imoney780期北水追蹤

資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（9月29日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為9月21至27日

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編輯：黃銳