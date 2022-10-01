  • 28°C
香港時間 : 20221001日 (週六) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長假下北水收緊 轉買美團和藥明生物

股樓投資 18:22 2022/10/01

分享：

分享：

恒指險守17000點，周五（30日）收報17222點。因國慶假期關係，港股通本周只有3日市，北水流量比上兩周大為收緊，共錄得65.9億元人民幣淨流入。北水減少集中於騰訊（00700），淨買入12.5億元，比上周減少約四成半。

北水減少買騰訊，轉而流向美團（03690）和藥明生物（02269），分別獲北水買入10.1億元和10.3億元，終止捱沽狀態，同板塊的新東方在綫（01797）亦獲1.1億元流入。另一方面，恒生中國企業（02828）、中國移動（00941）及舜宇光學（02382），分別獲1.9億元、1.7億元、1.4億元流入。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

值得留意是，陷入險境的旭輝（00884）獲近4,000萬元流入，市場憧憬新政策推行，同時可見國家隊有心支撑內房。本周捱沽的股份平均流出金額比上周收窄，如友邦保險（01299）、吉利汽車（00175）分別流出2.2億元和1.7億元，似在長假前不欲有太大動作。

    點擊圖片放大

本文節録至imoney780期北水追蹤

資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（9月29日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為9月21至27日

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
港股通 國慶 港股 旭輝 友邦保險（01299） 人民幣 美元

下一篇文章

調高2.2% 外傭最低工資增至4730元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點
【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【消費券優惠】AEON慶祝35周年推「日本節」活動 至抵價入手九州和牛及伊勢海老 優惠價任選人氣家電、廚具及福袋
【消費券優惠】AEON慶祝35周年推「日本節」活動 至抵價入手九州和牛及伊勢海老 優惠價任選人氣家電、廚具及福袋
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款