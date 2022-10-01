成本或低於2萬美元 Tesla人形機器人Optimus公開亮相

周六（10月1日）Tesla舉行AI Day，CEO 伊隆·馬斯克（Elon Msuk）正式公布Optimus 機器人原型，為首款打算向面向公眾發售打算的人形機器人。

Optimus 運行在 Tesla 的人工智能軟件， Tesla還展示了Optimus 執行各種簡單任務的多個片段，包括撿箱子和跳舞等，Elon Msuk指，未來該機器人還將適用於烹飪、園藝等活動。他指Optimus 會是功能非常強大，而且可以量產的人形機器人，未來有望產出上百萬台。Elon Msuk表示，他們的成本可能低於2萬美元。

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在回答與會者關於特斯拉機器人何時可用的問題時，Elon Msuk表示可能需要 3 到 5 年。

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編輯:黃銳