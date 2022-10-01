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調高2.2% 外傭最低工資增至4730元

理財智慧 18:15 2022/10/01

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政府周六（10月1日）宣布，本港外籍家庭傭工的規定最低工資將調高2.2%，由現時每月4,630元增至4,730元，膳食津貼將增加23元至每月不少於1,196元。

新的規定最低工資和膳食津貼水平適用於明日起簽訂的外傭合約。今日或之前按現時規定最低工資和膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於下月28日或之前送抵入境事務處處理。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

政府按既定機制考慮本港過去一年整體經濟和勞工市場情況，以及本港短期經濟前景，包括2019冠狀病毒病疫情影響，並考慮僱主的負擔能力和外傭生計後，作出有關決定。根據聘用外傭的標準僱傭合約，僱主須為外傭提供免費膳食，也可選擇以膳食津貼代替。

香港亞洲家務工工會聯會則指，最低工資及膳食津貼，只分別加了100元及23元，追不上通脹，感到受侮辱及失望，要求最低工資應該增加至6,100元，膳食津貼加至2500元。

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編輯：黃銳

 

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