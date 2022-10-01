金管局：8月份新申請貸款個案按月增加14.8%

香港金融管理局公布2022年8月份的住宅按揭統計調查結果，8月份新申請貸款個案較7月份按月增加14.8%，至10,907宗。而8月份新批出的按揭貸款額較7月份減少3.9%，至385億港元。

當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少6.7%，至69億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少11.1%，至193億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加12.1%，至124億港元。8月份新取用按揭貸款額較7月份減少1.2%，至304億港元。

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以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款（H按）所佔比例，由7月份的96.8%下降至8月份的96.6%。以最優惠貸款利率（P按）作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的1%上升至8月份的1.3%。

8月底未償還按揭貸款總額按月增加0.5 %，至17,915億港元。

按揭貸款拖欠比率維持於0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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編輯：黃銳