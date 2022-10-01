新創建去年度多賺42% 每股派末期息0.31元

新創建（00659）周五（9月30日）公布，截至6月底，全年度盈利按年增長42%至15.868億元。派末期股息每股0.31元，全年派息0.61元，按年增加3%。新創建周五收報7.1元，市值約277.64億元。

期內，收入按年升10%至311.4億元。經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)升4%至67.9億元。

集團經常性業務的應佔經營溢利增長 9%。本集團的整體應佔經營溢利下降 17% 至 43.709 億港元

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

新創建指，盈利顯著增長，主要由於設施管理業務內的三項業務的虧損持續收窄，使其應佔經營虧損大幅降低；儘管主要因出售商務飛機租賃業務及為租予俄羅斯的承租人的飛機資產作全額減值撥備而產生的18.971億港元的重新計量、減值和撥備，但與2021 財政年度相比，重新計量、減值和撥備相關的非經營虧損由 26.081 億港元大幅減少至 18.169 億港元；因項目出售、贖回部份優先票據和若干衍生金融工具公平值變動而錄得收益淨額增加；及保險業務的應佔經營溢利穩步增長。



新創建表示，集團將積極尋找增值的投資機會，特別是在道路和現代物流，以注入新的增長動力，同時應對特別是由於數碼化和氣候變化等大趨勢而引致的監管和市場發展。新創建會透過優化業務組合和降低風險，持續加強基本面。

集團主要業務包括投資及管理中國收費高速公路、橋樑及隧道，經營發電廠、食水及廢物處理廠，亦從事貨櫃裝卸、物流及倉儲等業務。集團其他業務有設施管理、保險、建築、環境、公共交通等業務。

【消費券優惠】Pricerite實惠年度周年賞 精選家品及家電低至1折 購買傢俬滿指定金額勁減7,000元【見下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳